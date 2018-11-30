РИАМО - 30 ноя. В столице состоялась церемония вручения премии Рунета-2018, в номинации «Образование и кадры» премию получил городской проект «Школа новых технологий», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Торжественная церемония награждения прошла 29 ноября в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. В этом году премия присуждена победителям в семи основных номинациях и шести специальных, а также лучшим проектам, принимавшим участие во всероссийской онлайн-акции «Народное голосование», - говорится в сообщении.

«Школа новых технологий» — проект столичных департамента информационных технологий и департамента образования. Проект поддерживает инновации в сфере образования и развивает информационные технологии в обучении. «Школа новых технологий» помогает внедрять пилотные проекты в образовательные организации, а также продвигать проект «Московская электронная школа».

Кроме того, проект позволяет школьникам получить профессию, дает возможность посещать экскурсии и проходить стажировки в ведущих ИТ-компаниях под руководством опытных наставников. Для ребят проводятся различные мастер-классы, хакатоны, мейкертоны и занятия по профориентации и робототехнике, 3D-моделированию и прототипированию, ИТ-журналистике и программированию.

За четыре года существования «Школы новых технологий» более 185 тысяч московских школьников приняли участие более чем в 6,5 тысячах мероприятий проекта.