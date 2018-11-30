РИАМО - 30 ноя. Еще почти 70 медиков получили почетный статус «Московский врач», они успешно прошли оценочные процедуры, в ходе которых проверялись их знания, получить статус можно сразу по нескольким специальностям при условии практической работы по ним, сообщается на официальном портале мэра города.

«Сегодня этот статус присвоен уже более чем 400 нашим коллегам. Впервые его получили врачи скорой медицинской помощи. Учитывая, как активно сегодня развивается эта служба, можно ожидать, что в дальнейшем обладателей почетного статуса «московский врач» среди сотрудников станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова станет намного больше. Кроме того, впервые статус «московский врач» был присвоен детским хирургам», — сказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Среди 69 обладателей почетного статуса оказались анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, отоларингологи, педиатры и урологи.

Стать «московским врачом» могут медики, работающие по таким специальностям, как «терапия», «общая врачебная практика», «эндоскопия», «травматология», «анестезиология и реаниматология», «неврология», «лучевая диагностика», «кардиология», «акушерство и гинекология», «урология», «хирургия», «детская хирургия», «оториноларингология», «эндокринология», «дерматовенерология», «психиатрия», «педиатрия», «скорая медицинская помощь», «инфекционные болезни», «судебно-медицинская экспертиза», «клиническая фармакология», «фтизиатрия», «неонатология», «гастроэнтерология».

Получить почетный статус могут врачи, имеющие сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста, а также стаж работы по специальности не менее пяти лет. Помимо этого, каждому претенденту предстоит успешно пройти добровольные оценочные процедуры и защитить профессиональное портфолио. Участие в испытаниях бесплатное и добровольное. Статус присваивается на пять лет, по истечении этого срока его необходимо подтвердить и вновь сдать экзамены.

«Московским врачам», работающим в городской системе здравоохранения, ежемесячно выплачивается надбавка к заработной плате в размере 15 тысяч рублей. Получить статус можно сразу по нескольким специальностям при условии практической работы по ним. При этом специалист вправе получать надбавку за каждую специальность.