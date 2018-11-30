РИАМО - 30 ноя. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» задержали 29-летнего жителя Курской области, подозреваемого в грабеже букмекерской конторы на сумму более 240 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник вместе со своей знакомой, находясь в помещении букмекерской конторы, расположенной по Волковской улице, совершили нападение на работника организации и похитили денежные средства на сумму более 240 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий один из правонарушителей был установлен и задержан по месту жительства в городе Курске, а его соучастница объявлена в федеральный розыск.

По данному факту следственное управление МУ МВД возбудило уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.