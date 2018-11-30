РИАМО - 30 ноя. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается переменная облачность без осадков, температура может опуститься до минус 10 градусов, что на пять градусов ниже нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве минус 7 - минус 5, по области минус 10 - минус 5 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

Синоптики отмечают, что в Московском регионе усилится влияние антициклона, который сохранит в регионе очень высокий фон атмосферного давления, превышающий норму на 18-19 единиц. Кроме того, станет еще немного морознее, и среднесуточная температура окажется на 4-5 градусов ниже обычной для этой поры.

Такое сочетание погодных факторов станет причиной формирования спастического типа погоды, неблагоприятного для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга.

Ухудшение самочувствия возможно и у людей с бронхо-легочными патологиями, у них увеличивается риск бронхоспазма, особенно при выходе из теплого помещения на мороз, и наоборот. Специалисты рекомендуют всегда держать под рукой средства первой помощи, назначенные лечащим врачом и быть внимательными к своему самочувствию. Помогут поддержать организм поливитамины и адаптогены.