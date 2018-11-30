РИАМО - 30 ноя. График движения аэроэкспрессов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом «Домодедово», изменится с 30 ноября по 4 декабря в связи с плановыми работами, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».

«В ночь с 30 ноября на 1 декабря, с 1 на 2, со 2 на 3 и с 3 на 4 декабря изменится время отправления поездов с Павелецкого вокзала», – говорится в сообщении.

Так, поезда, отправляющиеся с Павелецкого вокзала в 00:00, выедут на шесть минут раньше – в 23:54; отправляющиеся в 05:30 – на три минуты раньше – в 05:27. При этом время прибытия не изменится.

«Аэроэкспресс» приносит извинения и просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в связи с более ранним отправлением.

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 100 миллионов человек.