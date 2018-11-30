РИАМО – 30 ноя. На Главной выставке страны в пятницу состоится открытие настоящего «Города зимы», специально для гостей и жителей столицы будут залиты катки «Цветник» и «Ракета», на территории «города» оборудуют тюбинговую горку и площадку для занятий керлингом, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Город будет начинаться с площади перед аркой Главного входа. Центральная аллея превратится в светящуюся реку продолжительностью 150 метров, которая приведет прямо к главной новогодней елке ВДНХ.

«Каждый год мы ставим перед собой новые интересные задачи – в этом году (в 2018 году – ред.) впервые в истории выставки на площади Промышленности будет построен каток «Ракета» вместимостью 2400 человек, где посетители смогут кататься вокруг знаменитого макета ракеты-носителя «Восток»», – сказала представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.

Она добавила, что музыкальное настроение «Ракеты» в день открытия будут поддерживать популярные во всем мире диджеи Swanky Tunes. Посетители катка смогут поиграть с мобильными арт-объектами, поблуждать по лабиринту, установленному прямо на льду, сделать селфи у неоновой фотозоны и многое другое. Кроме того, впервые в нынешнем году на ВДНХ начнет свою работу новая площадка «Юкигассен» и павильон для керлинга.

Еще один каток под названием «Цветник» появится на Центральной аллее между «Дружбой народов» и «Каменным цветком». На катке одновременно смогут покататься 1200 человек. Площадь ледовой поверхности составит более 4500 квадратных метров, а центральным элементом катка станет новогодний арт-объект из девяти прозрачных сфер диаметром от 5 до 9 метров, напоминающих стеклянные шары. Внутри каждой сферы разместятся игрушки-украшения.

«В день открытия «Города зимы» каток «Цветник» превратится в театральную площадку. Знаменитый австралийский театр Strange Fruit представит здесь свое шоу «Spheres». Светящиеся сферы высотой семь метров расскажут о чуде рождения Вселенной и красоте этого мира. <…> Посетители ВДНХ смогут увидеть это представление в 19:00. После праздничного фейерверка встреча зимы продлится танцевальным флешмобом и играми с аниматорами, которые будут одеты в невероятные красочные костюмы, напоминающие арт-объекты. Гостей также ждет фотозона «Королевство кривых зеркал» и волшебные зеркальные сани», – уточняется в сообщении.

Специально для любителей экстремального катания организаторы решили создать в «городе» тюбинговую горку «Север». Каждый посетитель в составе одной из пяти команд сможет принять участие в массовом спуске с горы, высота которой достигает 7 метров, а длина склона с выкатом – 80 метров. Тюбы можно будет поднимать с помощью бугельного подъемника. Поклонников игры в керлинг будут ждать в эти дни в крытом павильоне у фонтана «Дружба народов». Максимальная численность игроков на одной дорожке – 10 человек.

Также между фонтаном «Дружба народов» и павильоном «Центральный» расположится площадка для игры в юкигассен, где в день открытия состоится настоящий чемпионат среди команд под флагами разных стран мира. Две команды численностью до 10 человек смогут сразиться в командной игре в снежки из Японии. Продолжительность одного сеанса – 30 минут.

«В день открытия керлинг и юкигассен будут работать бесплатно, по предварительной регистрации на сайте vdnh.ru», – подчеркивается в материале.

Город зимы будет работать с 30 ноября 2018 года по 10 марта 2019 года. Город можно будет посетить по будням с 11:00 до 23:00, по выходным – с 10:00 до 23:00. На катке техническим днем будет понедельник. Стоимость билетов и расписание можно будет узнать на сайте: vdnh.ru.

На протяжении всего сезона в «Городе зимы» будут проходить анимационные программы. Для гостей выставки будут проходить зарядки на коньках по выходным, пятничные вечеринки, танцевальные мастер-классы. Специальная развлекательная программа запланирована на Рождество, 14 и 23 Февраля, Масленицу, 8 Марта.