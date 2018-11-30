РИАМО - 30 ноя. На Большой Татарской улице в центре столицы в пятницу будут действовать ограничения движения, здесь пройдет религиозное мероприятие, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок Большой Татарской улицы от Старого Толмачевского переулка до Малого Татарского переулка перекроют 30 ноября с 10:00 до 14:00», – говорится в сообщении.

Движение на участке в этот период будет перекрыто полностью.