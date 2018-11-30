РИАМО - 30 ноя. Более чем на 170 площадках в Московской области планируют провести акцию «Тест по истории Отечества», которая пройдет в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья - министра образования региона Ольги Забраловой.

«Тридцатого ноября состоится Международная акция «Тест по истории Отечества». В Подмосковье пройти тестирование можно будет на 173 специально организованных площадках, среди них областные вузы, музеи, школы, библиотеки», – сказала Забралова.

По ее словам, тест проводится для того, чтобы оценить уровень исторической грамотности не только граждан России, но и соотечественников, проживающих за рубежом.

«Не вызывает сомнений важность таких мероприятий, знать историю своей страны, ее достижения и героев необходимо. Принять участие в тесте может любой желающий, он начнется завтра в 11:00. Тест будет состоять из 40 вопросов. Также можно будет

ответить на вопросы онлайн», - отметила Забралова.

Узнать подробную информацию и ознакомиться со всеми площадками можно на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией»: http://кдгр.рф.

Организатором теста, посвященного 25-летию Российской Конституции, выступает общественная молодежная палата при Государственной думе РФ.