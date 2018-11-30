РИАМО - 30 ноя. Новую технологию проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике испытают в пятницу в пяти муниципалитетах Подмосковья, результаты экзаменов станут известны 7 декабря, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Тридцатого ноября пять муниципальных образований Московской области - Балашиха, Дубна, Долгопрудный, Жуковский и Подольск - примут участие в опытной эксплуатации новой технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ», - сказала Забралова.

По ее словам, экзаменационную работу будут выполнять на компьютере.

«Проверка таких экзаменационных работ не требует привлечения экспертов и будет проводиться автоматизированно. Длительность экзамена составит 3 часа 55 минут, по окончании экзамена ввод ответов блокируется. Во время испытания участник имеет возможность не только просматривать внесенные им ответы, но и вносить в них изменения», - отметила Забралова.

Она добавила, что все остальные процедуры, включая формирование тестового балла и информирование участников о результатах экзамена, происходят аналогично стандартной процедуре подготовки и проведения ЕГЭ.

Результаты работ участников станут известны 7 декабря