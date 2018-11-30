РИАМО - 30 ноя. В Московском Кремле и на прилегающей территории в пятницу пройдет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений Федеральной службы охраны Российской Федерации, в связи с этим Кремль будет закрыт для посещения, говорится в сообщении пресс-службы ФСО России.

«В связи с проводимыми мероприятиями 30 ноября проход посетителей в Московский Кремль осуществляться не будет. Допуск граждан для посещения Государственной Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд» будет осуществляться через Боровицкий проход», — говорится в сообщении.

Учения будут проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами. В рамках учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, организацией прибытия антитеррористических подразделений различными способами, в том числе с использованием авиационной техники, тушением условного пожара и оказанием экстренной медицинской помощи гражданам.

«Мероприятиями в рамках учений будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади», — добавляется в сообщении.

Из-за учений с 6:15 до 6:45 будет ограничено движение транспорта (кроме общественного) по Боровицкой площади, будут предусмотрены пути объезда. С 16:00 до 20:00 будет ограничено пребывание граждан на Красной площади и в Александровском саду. В то же время при наличии билета на концерт в ГКД будет разрешен проход посетителей в среднюю часть Александровского сада.