РИАМО - 29 ноя. В Москве организована доследственная проверка по факту аварии с участием маршрутного такси, в результате которой пострадали люди, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

В четверг на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием маршрутного такси. Авария произошла на 2-й Вольской улице.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - сказала Иванова.

По ее словам, в рамках проверки будет решен вопрос о наличии либо отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Будет дана соответствующая правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы сообщил, что в дорожной аварии пострадали десять человек, из них трое детей, они госпитализированы в медучреждения.



