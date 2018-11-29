РИАМО - 29 ноя. Возгорание ликвидировали в квартире дома на Ломоносовском проспекте в Москве, из дома спасли семерых человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В 20:33 поступило сообщение о возгорании по адресу: Ломоносовский проспект, дом 18.

«По данному адресу происходило загорание в одной из квартир на шестом этаже жилого дома личных вещей и мебели на общей площади порядка 10 квадратных метров. В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли семь человек (из них один – ребенок). Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 21:33 загорание полностью ликвидировано», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

По данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, пожарно-спасательные подразделения столицы в октябре 2879 раз выезжали на происшествия, из них на пожары совершено 938 выездов, на ликвидацию последствий ДТП - 89. Спасено 14 человек, помощь оказана девяти пострадавшим.