РИАМО - 29 ноя. Столичные следователи проводят доследственную проверку по факту нанесения матерью телесных повреждений малолетнему сыну, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.



По предварительным данным, днем 28 ноября женщина, находясь в квартире на востоке Москвы, бросила в своего 11-летнего сына стеклянную банку, причинив ему телесные повреждения.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказала Иванова.

Она также отметила, что ребенку оказали всю необходимую медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.



