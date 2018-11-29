РИАМО - 29 ноя. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в квартире на Ломоносовском проспекте, в ходе тушения пожара были спасены семь человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Ранее в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях сообщили о пожаре по адресу: Ломоносовский проспект, дом 18. Там горела квартира на шестом этаже жилого дома.

«В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли семь человек (из них один ребенок)», — говорится в сообщении.

В 21:08 открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

Двое детей погибли при пожаре в Дмитровском округе>>