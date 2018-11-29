РИАМО - 29 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным решение московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ о внесении сведений в отношении ООО «Интеллектуальные геоинформационные системы» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России обратилась администрация Андреевки Солнечногорского района о внесении сведений в отношении ООО «Интеллектуальные геоинформационные системы» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по изготовлению технических планов на бесхозяйные объекты имущества.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Интеллектуальные геоинформационные системы» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Интеллектуальные геоинформационные системы» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.