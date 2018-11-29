РИАМО - 29 ноя. На Красной площади в Москве состоялось открытие ГУМ-Катка и ГУМ-ярмарки, в церемонии приняли участие известные фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев, передает в четверг корреспондент РИАМО.

На открытии катка Навка представила фрагмент своего ледового мюзикла «Аленький цветочек», премьера которого пройдет в Москве 25 декабря. На всей площади стихла фоновая музыка и на ледовую площадку вышли артисты представления. Некоторым людям не хватило места у бортиков ледовой коробки, несколько человек залезли на постаменты, на которых стоят мачты освещения.

«Я рада, что вы все сегодня сюда пришли. Всем желаю взаимопонимания, любви, добра и самое главное - всех с наступающим», - сказала Навка.

Заиграла музыка, сопровождающая представление, из колонок начал раздаваться голос, рассказывающий краткую историю «Аленького цветочка».

«Аленький цветочек» - впервые воссозданная на льду волшебная история о настоящей любви, доброте и искренней красоте. В новом проекте прославленной спортсменки объединятся профессионализм фигуристов мирового уровня, новейшие спецэффекты и сценические решения, а также потрясающая музыка, написанная специально для шоу.

Увидеть красочное представление, устроенное в рамках торжественного открытия, пришли москвичи и гости столицы. Чтобы они не замерзли, рядом с катком установили обогреватели, рядом раздавали бесплатные пледы. Также посетители могли согреться с помощью теплого чая и горячих блинчиков - шатры с едой и напитками разместили рядом со входом на каток.

В этом году открытие ГУМ-Катка прошло под знаком любимых персонажей детства. Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, Волк и Заяц из «Ну погоди» Винни-пух и герои из Простоквашино - Золотая коллекция «Союзмультфильма», классика анимационного жанра, лучшие работы отечественных режиссеров художников-постановщиков и аниматоров украсят каток и ярмарку на Красной площади.

ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка будут работать ежедневно с 10:00 до 23:30 с 30 ноября 2018 года до 28 февраля 2019 года.

Первые четыре утренних сеанса в будни и один первый утренний сеанс в выходные можно посещать совершенно бесплатно, за исключением новогодних праздников. Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 400 рублей, а детский (с семи до 12 лет) – 200 рублей (детский билет дает возможность входа на каток одному взрослому без права катания).

В выходные дни на дневные и вечерние сеансы взрослый билет будет стоить 500 рублей, а детский – 300 рублей. В праздничные дни с 29 декабря по 8 января взрослый билет будет стоить 600 рублей и детский – 300 рублей.

С 1 по 3 февраля на ГУМ-Катке пройдет традиционный этап мирового тура по керлингу WСТ Red Square Classic с участием восьми ведущих мужских команд Европы и мира по керлингу. Попробовать себя в керлинге смогут и зрители — во время этапа Red Square Classic пройдут мастер-классы для новичков от именитых российских спортсменов.

ГУМ-Ярмарка порадует своих посетителей самыми разнообразными угощениями. Согреться можно будет ароматным глинтвейном, медовухой и чаем из большого жарового самовара. А подкрепиться вкусными блинами и пирожками. Для сладкоежек приготовлены пончики, пастила и леденцы.