РИАМО – 29 ноя. Столичный футбольный клуб «Спартак» на домашнем поле уступил венскому «Рапиду» в матче Лиги Европы, сообщает Газета.ru.

Игра состоялась вечером в четверг.

«Московский «Спартак» на своем поле уступил венскому «Рапиду» и серьезно ухудшил свои шансы на выход в плей-офф Лиги Европы», - говорится в сообщении.

Итоговый счет матча – 2:1 в пользу гостей.

Ранее столичный «Спартак» со счетом 4:3 победил шотландскую команду «Рейнджерс» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.