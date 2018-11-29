РИАМО - 29 ноя. В квартире дома на Ломоносовском проспекте произошел пожар, людей эвакуируют из здания, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В четверг в 20:33 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях сообщили о возгорании по адресу: Ломоносовский проспект, дом 18.

«По данному адресу происходит загорание в одной из квартир на шестом этаже жилого дома, что горит и площадь загорания уточняются», — говорится в сообщении.

В целях безопасности на период проведения работ люди выводятся из подъезда.