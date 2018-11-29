РИАМО - 29 ноя. Новогоднюю елку установят в подмосковном Дмитрове до 1 декабря, праздничные мероприятия уже начались в рекреационных зонах муниципалитета, сообщил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Илья Поночевный.

«Во всю ведем работу. Елку до 1 декабря установим, торговые, социальные объекты, объекты ЖКХ, дороги уже освещены», - сказал Поночевный в эфире телеканала «360».

Он отметил, что праздничные мероприятия уже начались в рекреационных зонах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил программу «Зима в Подмосковье», в рамках которой парки, места культурного отдыха будут украшены иллюминацией, будут организованы пункты питания.

«Очень надеюсь, что она (программа – ред.) понравится и жителям, и гостям, которые приедут со всей страны», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, представляя проект.

В Московской области зимний сезон стартует 1 декабря. Все спортивные объекты уже готовы к официальному началу сезона: для любителей зимнего спорта подготовлены горнолыжные комплексы, лыжные трассы, катки для массового катания, хоккейные коробки.

Этой зимой в Подмосковье будут работать семь горнолыжных курортов: для любителей горных лыж и сноуборда доступны 40 профессионально подготовленных трасс. Пять курортов: «Сорочаны», «Клуб Леонида Тягачева», «Волен», «Степаново», «Яхрома» - расположены в Дмитровском городском округе. Еще два находятся в Балашихе («Лисья гора») и в Раменском районе («Горнолыжный клуб Гая Северина»).

Для тех, кто любит покататься на беговых лыжах, доступны 129 трасс. В каждом из 67 муниципалитетов Московской области есть лыжные трассы длиной от 400 метров до 15 километров. В этом году их протяженность увеличилась почти на четверть. Самые длинные и сложные трассы находятся в спортивном комплексе «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе и в Спортивном парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в Одинцове.

Любителей катания на коньках готовы принять 273 катка Подмосковья. Каждый десятый из них оборудован всем необходимым для комфортного отдыха на свежем воздухе – раздевалками, искусственным освещением, буфетами, музыкой, там уже установили новогодние елки. Также есть крытые катки в ледовых дворцах.

В хоккей можно будет поиграть на более чем 700 хоккейных площадках. Свыше 300 из них оборудованы раздевалками и искусственным освещением.