РИАМО - 29 ноя. Пятьсот семей скоро получат ключи от своих квартир в жилом комплексе «Раменский» в подмосковном Раменском, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В доме правительства Московской области торжественно вручили ключи дольщикам дома-долгостроя, расположенного на Спортивной улице в Лобне.

«Следующее у нас – дольщики ЖК «Раменский». Это граждане, которые ждали пять лет свои квартиры. Это 500 семей», - сказала Федотова в эфире телеканала «360».

Она добавила, что с начала года в Подмосковье выдали 8 тысяч ключей обманутым дольщикам. До конца года планируется выдать еще 4 тысячи ключей.

ЖК «Раменский» расположен на Северном шоссе в Раменском. Проектом предусмотрено возведение 19 жилых домов, восемь из которых ввели в эксплуатацию с 2012 по 2016 годы. В конце октября текущего года один из корпусов проблемного жилого комплекса «Раменский» уже ввели в эксплуатацию, оставшиеся девять планируется достроить в следующем году, квартиры в них получат 2,5 тысячи дольщиков.