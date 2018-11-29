© РИАМО
, Николай Корешков
На открытии катка Навка представила фрагмент своего ледового мюзикла «Аленький цветочек», премьера которого пройдет в Москве 25 декабря.
© РИАМО
, Николай Корешков
Увидеть красочное представление, устроенное в рамках торжественного открытия, пришли москвичи и гости столицы.
© РИАМО
, Николай Корешков
На всей площади стихла фоновая музыка и на ледовую площадку вышли артисты представления. Некоторым людям не хватило места у бортиков ледовой коробки, несколько человек залезли на постаменты, на которых стоят мачты освещения.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие ГУМ‑Катка и ГУМ‑Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
В новом проекте прославленной спортсменки объединятся профессионализм фигуристов мирового уровня, новейшие спецэффекты и сценические решения, а также потрясающая музыка, написанная специально для шоу.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие ГУМ‑Катка и ГУМ‑Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Чтобы гости не замерзли, рядом с катком установили обогреватели, рядом раздавали бесплатные пледы. Также посетители могли согреться с помощью теплого чая и горячих блинчиков - шатры с едой и напитками разместили рядом со входом на каток.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие ГУМ‑Катка и ГУМ‑Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка будут работать ежедневно с 10:00 до 23:30 с 30 ноября 2018 года до 28 февраля 2019 года.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие ГУМ‑Катка и ГУМ‑Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие ГУМ‑Катка и ГУМ‑Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие ГУМ‑Катка и ГУМ‑Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
В этом году открытие ГУМ-Катка прошло под знаком любимых персонажей детства.
© РИАМО
, Николай Корешков
Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, Волк и Заяц из «Ну погоди» Винни-пух и герои из Простоквашино - Золотая коллекция «Союзмультфильма», классика анимационного жанра, лучшие работы отечественных режиссеров художников-постановщиков и аниматоров украсят каток и ярмарку на Красной площади.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие ГУМ‑Катка и ГУМ‑Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие ГУМ‑Катка и ГУМ‑Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие ГУМ‑Катка и ГУМ‑Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
ГУМ-Ярмарка порадует своих посетителей самыми разнообразными угощениями.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие ГУМ‑Катка и ГУМ‑Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие ГУМ‑Катка и ГУМ‑Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Согреться можно будет ароматным глинтвейном, медовухой и чаем из большого жарового самовара. А подкрепиться вкусными блинами и пирожками. Для сладкоежек приготовлены пончики, пастила и леденцы.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие ГУМ‑Катка и ГУМ‑Ярмарки на Красной площади в Москве
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