РИАМО - 29 ноя. Более 260 праздничных мероприятий планируют провести в подмосковном Красногорске в рамках программы «Зима в Подмосковье» на новогодние и рождественские праздники, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил программу «Зима в Подмосковье», в рамках которой города региона украсят в преддверии праздников.

«Мы готовимся, приводим в порядок старые гирлянды, елки, снаряжение, закупаем новые, провели сегодня большое совещание с коммерческими предприятиями, торговыми центрами, решили синхронизировать усилия, познакомили коллег с бренд-буками «Зима в Подмосковье». Общий календарь доверстываем. Более 260 мероприятий новогодних и рождественских запланировано для всех категорий населения», - сказала Хаймурзина в эфире телеканала «360».

В рамках программы «Зима в Подмосковье» парки, места культурного отдыха будут украшены иллюминацией, будут организованы пункты питания.

«Очень надеюсь, что она (программа – ред.) понравится и жителям, и гостям, которые приедут со всей страны», - отметил Воробьев, представляя проект.

В Московской области зимний сезон стартует 1 декабря. Все спортивные объекты уже готовы к официальному началу сезона: для любителей зимнего спорта подготовлены горнолыжные комплексы, лыжные трассы, катки для массового катания, хоккейные коробки.

Этой зимой в Подмосковье будут работать семь горнолыжных курортов: для любителей горных лыж и сноуборда доступны 40 профессионально подготовленных трасс. Пять курортов: «Сорочаны», «Клуб Леонида Тягачева», «Волен», «Степаново», «Яхрома» - расположены в Дмитровском городском округе. Еще два находятся в Балашихе («Лисья гора») и в Раменском районе («Горнолыжный клуб Гая Северина»).

Для тех, кто любит покататься на беговых лыжах, доступны 129 трасс. В каждом из 67 муниципалитетов Московской области есть лыжные трассы длиной от 400 метров до 15 километров. В этом году их протяженность увеличилась почти на четверть. Самые длинные и сложные трассы находятся в спортивном комплексе «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе и в Спортивном парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в Одинцове.

Любителей катания на коньках готовы принять 273 катка Подмосковья.