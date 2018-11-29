РИАМО - 29 ноя. Около 20 миллионов рублей направят на украшение подмосковного Королева к Новому году в рамках программы «Зима в Подмосковье», всего будет открыто более 20 катков, сообщил глава округа Александр Ходырев.

В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил программу «Зима в Подмосковье».

«Мы уже летом проработали все ошибки прошлого года, обновили иллюминацию, готовимся к «Зиме в Подмосковье» - «Зиме в Королеве», в общей сложности на 20 миллионов планируем украсить город, уже украшена площадь, открываем сегодня каток, в целом 22 площадки будут залиты в этом году открытого льда, в течение трех дней завершим работу», - сказал Ходырев.

Он отметил, что уже работают кафе, точки по продаже горячего питания и напитков.

В рамках программы «Зима в Подмосковье» парки, места культурного отдыха будут украшены иллюминацией, будут организованы пункты питания.

«Очень надеюсь, что она (программа – ред.) понравится и жителям, и гостям, которые приедут со всей страны», - отметил Воробьев, представляя проект.