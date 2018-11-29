РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 ноя. Глава Балашихи Сергей Юров поручил украсить Пестовский парк в микрорайоне Железнодорожный к новогодним праздникам, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В ходе выездного совещания Юров вместе с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым обошли территорию Пестовского парка, проинспектировали ход работ по реконструкции и пообщались с подрядчиками.

«Центральную часть Пестовского парка мы к новогодним праздникам откроем для балашихинцев, чтобы в праздники людям было куда прийти. Зима будет снежная, хорошая, пусть люди отдыхают. Необходимо установить новогоднюю елку, протянуть гирлянды в парке, подключить наши учреждения культуры к проведению здесь новогодних праздников», – сказал Юров.

Он добавил, что центральная часть Пестовского парка будет открыта для посещения до конца зимы.

«Здесь в шаговой доступности много людей живет, которые хотят, чтобы у них был такой парк. После завершения реконструкции здесь можно будет заниматься спортом, проводить время с детьми. Создаются все условия для комфортного отдыха всех жителей – от мала до велика», – сказал Брынцалов.

Реконструкция Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный Балашихи ведется за счет средств инвесторов. Всего на работы выделено 300 миллионов рублей. До конца 2018 года будут завершены работы по мощению центральной части парка, установке фонарей, малых архитектурных элементов, амфитеатра, где будут проходить праздничные мероприятия. В рамках второго этапа реконструкции Пестовского парка в 2019 году в его лесной части будут обустроены дорожки, установлены спортивные площадки, новое освещение, беседки, зона для барбекю и лазертага. Реконструкцию парка полностью завершат летом 2019 года.