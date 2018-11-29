РИАМО – 29 ноя. В результате торгов в четверг вечером курс американского доллара упал ниже 66 рублей, сообщает Газета.ru.

В четверг президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп отправляясь в Аргентину на саммит G20 сообщил, что решил отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе.

«После заявления Трампа, рубль замедлили темпы роста к доллару и евро», - говорится в сообщении.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты. Три корабля-нарушителя и их экипажи задержали российские пограничники.