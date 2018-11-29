РИАМО – 29 ноя. Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу в Аргентине с главой российского государства Владимиром Путиным, по его словам это связано с ситуацией в Керченском проливе, сообщает в четверг Газета.ru

Об этом решении Трамп сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Основываясь на фактах, что корабли и моряки не были возращены Россией на Украину, я принял решение, что было бы лучше для всех вовлеченных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал Трамп.

По его словам, он ожидает нового содержательного саммита, после того как ситуация разрешится.

Как пишет издание, ранее президент США сообщил, что встреча с лидером России во время саммита G20 в Аргентине, вероятнее всего, состоится. Окончательное решение он собирался принять уже во время перелета в Аргентину.