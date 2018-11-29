РИАМО - 29 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципальных образований региона обратить внимание на тему освещения, соответствующее поручение также получил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«Я обращаю внимание глав территорий на то, что сегодня тема освещения в системе «Добродел» лидирует. Связано это с коротким световым днем. Сейчас самое короткое время наступает. Я прошу обратить внимание всех глав на эту проблему, соответствующие мероприятия предусмотреть», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он также поручил министру благоустройства региона Михаилу Хайкину внимательно отнестись к вопросу освещения для того, чтобы оперативно решать проблемы.

С начала текущего года в Подмосковье построили и модернизировали 9,5 тысяч светильников наружного освещения. Работы проводились в рамках губернаторской программы «Светлый город». Лидерами по строительству и модернизации линий освещения являются Серпухов, Шаховская, Кашира, Подольск, Клин. При формировании адресных списков установки новых фонарей учитывались в первую очередь обращения жителей, в том числе поступившие через портал «Добродел».