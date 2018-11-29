РИАМО - 29 ноя. Места для отдыха украсят в Московской области в рамках программы «Зима в Подмосковье», благодаря которой в регионе появится больше узнаваемых мест, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Многие главы округов, районов включились в работу, готовят площадки для отдыха, школьники, взрослые будут отдыхать, мы должны подготовиться заранее, обращаю на это внимание всех коллег. Лето было теплым, осень золотая радовала, значит, и зима будет тоже радовать. Мы большую программу подготовили, «Зима в Подмосковье», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что у каждой территории в Подмосковье есть своя особенность, везде есть свои музеи, парки, склоны.

«Каждый муниципалитет очень внимательно относится к их развитию. Очень надеюсь, что мы не разочаруем, мы будем наращивать присутствие. Больше мест можно будет узнать и посетить в Подмосковье. Такую программу мы запустили, очень надеюсь, что она понравится и жителям, и гостям, которые приедут со всей страны», - отметил Воробьев.

По его словам, в рамках программы площади, парки, места культурного отдыха будут украшены иллюминацией, будут организованы пункты питания.

В Московской области зимний сезон стартует 1 декабря. Все спортивные объекты уже готовы к официальному началу сезона: для любителей зимнего спорта подготовлены горнолыжные комплексы, лыжные трассы, катки для массового катания, хоккейные коробки.

Этой зимой в Подмосковье будут работать семь горнолыжных курортов: для любителей горных лыж и сноуборда доступны 40 профессионально подготовленных трасс. Пять курортов: «Сорочаны», «Клуб Леонида Тягачева», «Волен», «Степаново», «Яхрома» - расположены в Дмитровском городском округе. Еще два находятся в Балашихе («Лисья гора») и в Раменском районе («Горнолыжный клуб Гая Северина»).

Для тех, кто любит покататься на беговых лыжах, доступны 129 трасс. В каждом из 67 муниципалитетов Московской области есть лыжные трассы длиной от 400 метров до 15 километров. В этом году их протяженность увеличилась почти на четверть. Самые длинные и сложные трассы находятся в спортивном комплексе «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе и в Спортивном парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в Одинцове.

Любителей катания на коньках готовы принять 273 катка Подмосковья.