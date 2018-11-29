РИАМО – 29 ноя. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель по поводу санкций в отношении России, сообщает в четверг Газета.ru.

Ранее канцлер ФРГ заявила, что страны Запада ввели ограничения против России, чтобы защитить международное право.

«Принципы?! У Европы?!! Какие?!!!!!!! Напомню, что именно Канцлера ФРГ Ангелу Меркель американские спецслужбы нещадно прослушивали», — написала Захарова.

Она также отметила, что Меркель на данные действия США никак не отреагировала.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты. Три корабля-нарушителя и их экипажи задержали российские пограничники.