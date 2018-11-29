РИАМО - 29 ноя. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании в четверг одобрила рабочий проект планировки территории поселка Новобратцевский столичного района Митино, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Проект планировки территории подготовлен для реализации программы реновации жилищного фонда.

«Суммарная поэтажная площадь нового строительства в габаритах наружных стен составит чуть более 191 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе почти 152,4 тысячи квадратных метров жилья. Площадь отдельно стоящих нежилых объектов, в том числе образовательных, превысит 19 тысяч квадратных метров», - сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

По его словам, на участке, расположенном между Путилковским шоссе и рекой Сходней, планируется построить почти 11 тысяч квадратных метров объектов образования. Встроенно-пристроенные нежилые помещения займут площадь не менее 19,5 тысяч квадратных метров.

Проект планировки территории будет вынесен на публичные слушания.

Программа реновации запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. По итогам голосования в программу был включен 5171 дом. В настоящее время в программу реновации включено 295 стартовых площадок для строительства новых домов.