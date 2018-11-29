РИАМО - 29 ноя. Рекультивацию шести мусорных полигонов начнут в Подмосковье в следующем году, сообщил в четверг в эфире телеканала «360» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас завершена рекультивация полигона в Электростали, в Быкове, сейчас в Кашире. Следующие полигоны - это «Кучино» в Балашихе, в активной фазе рекультивации; «Царево», Пушкинский район - очень сложный полигон; «Кулаковский» в Чеховском округе - очень сложный полигон, все они встают на рекультивацию в следующем году; «Часцы», Одинцовский район - все они будут приведены в порядок», - сказал Воробьев.

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин, для шести полигонов подготовлены проекты рекультивации, сразу после новогодних праздников будут выбраны подрядчики работ.

«Параллельно мы запускаем (подготовку к рекультивации - ред.) еще восьми полигонов, всего 26, три сданы. По «Кучину» собираемся завершить рекультивацию досрочно, по всем остальным полигонам работы будут вестись в плановом режиме», - сказал Куракин.

Ранее Куракин сообщил, что в этом году подготовлена проектно-сметная документация по шести полигонам, подлежащим рекультивации в 2019 году: это «Долгопрудный», «Левобережный», «Слизнево», «Аннино», «Кулаковский» и «Царево».