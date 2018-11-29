РИАМО - 29 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру жилищной политики Подмосковья Инне Федотовой активно общаться с обманутыми дольщиками в регионе, он отметил, что это непростая задача.

«Очень непростая, сложная задача у вас стоит. Чем дальше, тем больше, потому что за счет следующих проектов мы уже не можем достраивать дома, требоваться будут деньги регионального бюджета. Прошу вас держать руку на пульсе и также активно взаимодействовать с жителями, так называемыми обманутыми дольщиками, которые, конечно, прошли через многое, прежде чем получить долгожданные ключи», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

С 2013 года в Московской области удалось решить проблемы 28 тысяч обманутых дольщиков. До конца года в Московской области планируют решить проблемы еще 4 тысяч дольщиков, около 9 тысяч человек уже получили в этом году ключи от квартир в домах-долгостроях.