РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 ноя. Посетители нового кинокатка, который откроется в парке «Пехорка» в Балашихе 13 декабря, смогут посмотреть новогоднюю комедию «Елки новые», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Елки новые» – российский комедийный фильм, который повествует о новых приключениях героев кинофраншизы «Елки» из самых разных мест России – Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Тюмени и Хабаровска.

«13 декабря мы торжественно открываем первый в городе каток на открытом воздухе с искусственным льдом в парке «Пехорка». В этот же день начинает свою работу кинокаток. В 19:00 посетители ледового катка смогут посмотреть новогодний фильм «Елки новые», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что кинокаток будет работать до конца новогодних праздников. Для жителей покажут советские новогодние фильмы, а также мультфильмы. Анонсы киносеансов будут публиковаться в официальных аккаунтах в соцсетях объединенной дирекции парков Балашихи.

Ежедневно каток с искусственным льдом в парке «Пехорка» смогут посещать около тысячи человек. Его площадь составит более 700 квадратных метров. На открытии катка, 13 декабря, для жителей города запланирована концертная программа, фаер-шоу, мастер-классы от хоккейного клуба «Авангард».