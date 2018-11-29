РИАМО - 29 ноя. Массовую акцию по сбору мусора планируют провести в Подмосковье по предложению актера Ивана Охлобыстина, в регионе нужно воспитывать ответственный подход к утилизации мусора, сохранению лесов и рек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Охлобыстин, который ранее осмотрел комплекс по обработке отходов в подмосковном Зарайске, высоко оценил уровень предприятия и предложил устроить субботники по уборке мусора в Подмосковье с участием медийных личностей.

«Нам очень важно, чтобы люди с активной жизненной позицией смотрели, подсказывали нам (в работе с мусором - ред.). Заводы по переработке исключают запахи, загрязнение окружающей среды, у нас комплексный подход. Комплексов таких будет 12, приглашаем вас на другие заводы... Спасибо за предложение. Будем готовить такую акцию», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что нужно воспитывать ответственный подход к утилизации мусора, сохранению лесов и рек.

С 1 января 2019 года по поручению Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Контейнерные площадки будут оборудованы баками для разных отходов, сортировать мусор начнут в учреждениях и на предприятиях.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора будут заниматься региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из чистых, а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, ее переработают в компост.