РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 ноя. В подмосковной Балашихе управляющая организация отремонтировала отмостку и теплоизоляцию трубопроводов в одном из домов на улице Детской в микрорайоне Саввино по предписанию Госжилинспекции, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В ходе проверки инспекторы зафиксировали, что отмостка при входе в подвал оказалась разрушенной и просевшей. В результате она уже не создавала препятствий для проникновения к фундаменту дождевых и талых вод. В самом подвале на трубах отопления и горячего водоснабжения теплоизоляция частично отсутствовала, а местами была порвана и свисала кусками. УК получила предписание – выполнить ремонт.

«Управляющая компания «ЖЭС-С» в полном объеме исполнила предписание Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений, выявленных государственными жилищными инспекторами в доме №11, корпус 1 по улице Детской в микрорайоне Саввино», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Контрольная проверка показала, что ремонтные работы произведены в полном объеме, общее имущество приведено в надлежащее состояние. Управляющей организации был назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.