РИАМО - 29 ноя. Училище, в котором будут готовить специалистов для завода Mercedes в Подмосковье, планируют открыть в Солнечногорске в декабре, сообщил в четверг в эфире телеканала «360» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее в эфире телеканала генеральный директор ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе рассказал, что первый автомобиль соберут на заводе Mercedes в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе до апреля 2019 года.

«Аксель не только завод построил, он еще и русский язык выучил, очень приятно. Мы готовим училище, которое будет обучать специалистов, оно находится в Солнечногорске, мы вместе с Mercedes вложили деньги. Будет порядка 400 учащихся, в декабре мы его откроем, покажем и расскажем. Нам стратегически важно, чтобы на заводе работали те, кто живет рядом», - сказал Воробьев.

Губернатор также отметил, что на заводе Mercedes должны работать компетентные специалисты.

Завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе. Сначала на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем - внедорожники GLE, GLC и GLS.