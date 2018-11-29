РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. В подмосковном Подольске планируют включить недостроенную пристройку к школе №11 в госпрограмму «Образование Подмосковья», говорится в сообщении комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

В четверг в администрации Подольска состоялось очередное заседание экспертно-технического совета, которое провел замглавы администрации по строительному комплексу Петр Гапонов. В заседании также приняли участие замглавы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Владислав Лукьяненко, замглавы администрации по развитию территорий Сергей Иванов, представители компаний-застройщиков ООО «ГлавГрадоСтрой», ООО «Мастерком», руководители ресурсоснабжающих предприятий, инициативные группы граждан.

«Администрацией Подольска в адрес ООО «Диском» направлен проект дополнительного соглашения о передаче в муниципальную собственность объекта незавершенного строительства – детского сада на улице Колхозная, 10. По состоянию на 29 ноября 2018 года, дополнительное соглашение со стороны застройщика пока не подписано. Что касается строительства пристройки к школе №11, то комитетом по строительству и архитектуре прорабатывается вопрос об изменении обязательств, вмененных застройщику, и включении строительства пристройки к школе №11 в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья», – говорится в сообщении.

На заседании экспертно-технического совета также обсудили сдачу домов ООО «ГлавГрадоСтрой» дома №З (корпусов 1А и 1Б) на улице Садовая, строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, дальнейшую реализацию договора о развитии застроенной территории микрорайона Красная горка. Также рассмотрели реализацию инвестиционного контакта с ООО «Мастерком» по комплексному освоению земельного участка в границах улиц Сосновая, Циолковского, граница города, в том числе завершения строительства жилого дома на улице Бородинский бульвар, 17. Жители микрорайонов Красная горка и Кутузово смогли задать интересующие их вопросы, связанные с переселением из ветхого фонда, тарифами на теплоснабжение и благоустройством.

«Встречи в подобном формате продолжатся, мы всегда готовы к диалогу с жителями», – сказал Гапонов.