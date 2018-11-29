РИАМО - 29 ноя. Первый автомобиль соберут на заводе Mercedes в подмосковном индустриальном парке «Есипово» до апреля 2019 года, сообщил в четверг генеральный директор ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе.

«Первый клиентский автомобиль будет собран в конце первого квартала следующего года. Как раз перед церемонией торжественного открытия, которая состоится в апреле. Строительные работы завершены на 80%, мы обучаем наших сотрудников, все это происходит не без поддержки Московской области», - сказал Бензе в эфире телеканала «360».

Он отметил, что всего на заводе создано около 500 рабочих мест. К концу года на предприятие наймут около 1 тысячи сотрудников.

Завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе. Сначала на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем - внедорожники GLE, GLC и GLS.