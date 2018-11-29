РИАМО - 29 ноя. В подмосковном Щелкове запуск движения по новому мосту состоится весной 2019 года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В Щелкове (мост - ред.) будем открывать весной следующего года», - сказал Гержик в эфире телеканала «360».

Также он отметил, что следующий мост, по которому планируется открыть движение, находится в Воскресенске.

«Я думаю, что мы с нашими строителями справимся», - добавил Гержик.

В четверг в подмосковной Дубне открыли мост через Волгу, старт движению по мосту дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев.