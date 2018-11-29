РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. В картинной галерее подмосковных Люберец в рамках проекта «Школа добрососедства» старшеклассники встретились с представителями ислама и православия, детям рассказали о развитии в себе сострадания и честности, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель местной религиозной организация мусульман Люберец Али хазрат Хасанов.

Встреча была приурочена ко Дню народного единства, международному дню толерантности и месячнику татарской культуры в городском округе Люберцы. Организаторами выступили Духовное управление мусульман Московской области, общественная палата Люберец и местная религиозная организация мусульман округа. Русскую православную церковь представлял священник Павел Панфилов.

«Диалог прошел на тему «Верующий человек и общество». Богословы рассказали ученикам о важности работы над собой, развитии в себе таких благонравных качеств, как человеколюбие, сострадание, мягкость, щедрость, честность. Священнослужители также отметили, что внутреннее воспитание – это трудный, кропотливый процесс длиною в жизнь и священные писания, ниспосланные Всевышним, – надежная опора на этом пути», – сказал Хасанов.

Он добавил, что обратил также внимание аудитории на источники информации. В попытках самостоятельно познакомиться с религией, люди ищут информацию в интернете, где наряду с достоверной информацией содержится много некорректной, а то и вовсе деструктивной. Хасанов призвал слушателей использовать для изучения только официальную литературу за авторством признанных в мире ученых-богословов, одобренную в России официальным духовенством.