РИАМО - 29 ноя. В подмосковном Серпухове открыли движение по обновленному мосту через реку Нару, который соединяет две части города, объект был сдан раньше срока, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня действительно такой насыщенный день, связан и с открытием моста в Дубне, и сейчас в прямом эфире мы открываем мост в Серпухове. Огромное количество обращений мы получили от жителей», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор также поблагодарил строителей за то, что они сдали эти объекты раньше срока.

«Приятное событие, я хочу дать команду и, наверное, мост можем открывать», - добавил Воробьев.

Как отметил глава Серпухова Дмитрий Жариков, местные жители ждали открытия моста с нетерпением.

«Андрей Юрьевич, я бы хотел начать со слов благодарности именно вам за то, что вы поддержали нас, поддержали город и приняли решение о выделении денежных средств из бюджета Московской области для того, чтобы мост был построен», - сказал Жариков.