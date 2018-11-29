РИАМО - 29 ноя. Стал известен график приема граждан в приемной правительства Московской области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на декабрь 2018 года, прием будет проходить с 10:00 до 14:00, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Консультации будут проходить по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8(495)602-31-13, 8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05.

Жители смогут посетить консультации 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 декабря с 10:00 до 14:00.

Жителям Московской области юридические консультации оказываются бесплатно.