РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. Итоги выборов в Молодежный парламент подмосковных Котельников подведут 3 декабря, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

В четверг Жук проверил, как идет голосование на выборах в молодежный парламент в Котельниках. Он посетил избирательный участок в школе №3. Парламентарий отметил, что выборы организованы на высшем уровне.

«Окончательные итоги станут известны в понедельник, 3 декабря. Всего в Котельниках на 19 мест претендует 26 человек», – говорится в сообщении.

Парламентарий пообщался с кандидатами, членами избирательной комиссии и наблюдателями. Он уточнил, что на участках не было нарушений.

«Сегодня (29 ноября – ред.) у нас все почти, как на настоящих выборах! Кандидаты, программы, избирательные участки, голосование. Ранее были и дебаты. Молодежный парламент выполняет важные задачи. Во-первых, это социальная лестница. Ты работаешь, предлагаешь идеи, получаешь опыт, продвигаешься дальше по карьерной лестнице поступательно. Во-вторых, мы вовлекаем молодежь в муниципальное самоуправление. Ведь у них совершенно иной взгляд на решение тех или иных проблем. Главное, чтобы после выборов ребята включились в активную работу», – отметил Жук.