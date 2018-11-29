РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 ноя. На выборах в молодежный парламент при совете депутатов Балашихи проголосовало более 600 человек, сообщил корреспонденту «РИАМО в Балашихе» председатель молодежной территориальной избирательной комиссии по городскому округу Сергей Кузь.

Единый день голосования на выборах в муниципальные молодежные парламенты впервые проходил в Подмосковье 29 ноября 2018 года.

«Сегодня (29 ноября – ред.) в городском округе Балашиха, как и во многих муниципальных образованиях нашей области, проходили выборы членов молодежного парламента при совете депутатов муниципалитета. На выборах проголосовало более 600 балашихинцев в возрасте от 14 до 35 лет. У нас в округе было зарегистрировано 15 кандидатов в депутаты», – сказал Кузь.

Он добавил, что десять депутатов избирались общим голосованием, пять делегировали в парламент общественной молодежной организации, зарегистрированной на территории городского округа. В Балашихе насчитывается пять таких организаций.

Молодежный парламент не является юридическим лицом и действует впервые при совете депутатов. Членом молодежного парламента Балашихи может быть любой гражданин РФ от 16 до 35 лет включительно, зарегистрированный по месту жительства в Балашихе.

Срок полномочий молодежного парламента составляет 2 года и исчисляется со дня проведения первого заседания.

«Сегодня среди основных задач молодежного парламента – подготовка кадрового потенциала и вовлечение молодого поколения в общественно-политическую жизнь городского округа, чтобы они могли реализовать задуманное, и улучшить жизнь своего города», – пояснил Кузь.

Голосование проходило с 12:00 до 19:00 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, в общественно-политическом центре на улице Октябрьской, дом 11.