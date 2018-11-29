РИАМО - 29 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность общественного контроля за реализацией национальных проектов, ключевыми являются образование, здравоохранение, экономика, экология, развитие городской среды, жилищного фонда.

В четверг в Москве прошел съезд Общероссийского народного фронта. В мероприятии принял участие и президент России Владимир Путин.

«Очень плодотворно работаем с ОНФ, главная цель - это контроль над теми приоритетными национальными проектами, о которых сказал президент. Наша стратегическая задача, каждого главы, сделать так, чтобы все они были реализованы точно в срок. Всего за шесть лет будет инвестировано 26 триллионов рублей, Московская область по каждому направлению получит дополнительный ресурс, большая часть из федерального бюджета, доля софинансирования регионов небольшая. Неслучайно президент настраивает всех на качественную, добросовестную работу», - сказал Воробьев в ходе эфира телеканала «360».

Он отметил, что ключевыми являются образование, здравоохранение, экономика, экология, развитие городской среды, жилищного фонда.

«В первый день на закрытых заседаниях Госсовета мы взвешивали риски, обсуждали проекты, изучали проблемы. Во второй день с Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.) мы осуждали конкретные мероприятия, которые позволят добиться успеха», - заключил Воробьев.

В Ялте 23 ноября прошло расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное выполнению майского указа. В заседании принимал участие Андрей Воробьев.