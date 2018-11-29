РИАМО - 29 ноя. В деревне Рогозинино в Троицком административном округе Москвы в четверг вечером ликвидировали возгорание металлических одноэтажных вагончиков, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В 17:57 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Москва, поселок Первомайское, деревня Рогозинино. По данному адресу произошло загорание металлических одноэтажных вагончиков. Пожар произошел на общей площади около 60 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарных в 18:46 загорание ликвидировано», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, информация о пострадавших не поступала.