РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Спасатели Люберец призвали водителей горокруга обзавестись огнетушителем и держать его в автомобиле, чтобы в случае чего быстро достать и использовать, говорится в сообщении пресс-службы городского территориального управления «Мособлпожспас».

«По данным статистики, распространение огня, ведущего к полному сгоранию автотранспортного средства, можно остановить, если вовремя ликвидировать очаг. Именно поэтому у каждого автолюбителя в доступном месте должен находиться огнетушитель, соответствующий основным требованиям по эффективности, габаритам и другим показателям, следить за его сроком годности, изучить инструкцию», – говорится в сообщении.

Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже – в салоне автомобиля, в редких случаях – в элементах ходовой части автомобиля от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо.

«Пожары в автомобилях часто происходят из-за неисправной электропроводки. Нередко автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации. Непотушенная сигарета тоже может стать источником возгорания – в лучшем случае, останется только дырка в чехле на сиденье, в худшем – выгорит весь салон. Не стоит расслабляться и тем, у кого автомобиль работает на газе. Газовое оборудование, хоть и считается относительно безопасным, требует постоянного контроля и ухода за ним», – поясняется в сообщении.

Причиной возгорания может стать утечка топлива и прочих жидкостей.

Приобретать огнетушитель для автомобиля следует только в специализированных торговых точках, которые могут предоставить сертификаты на товар, а также другую сопроводительную документацию.

При возгорании автомобиля нужно остановиться, заглушить двигатель, выйти из машины и вызвать пожарно-спасательную службу по телефону: 101. После этого необходимо воспользоваться огнетушителем, держась на безопасном расстоянии.

«Если пожар принял угрожающие размеры, то, во избежание травм, необходимо отойти на безопасное расстояние и ждать пожарно-спасательную службу», – заключается в материале.