РИАМО - 29 ноя. В деревне Рогозинино в Троицком административном округе Москвы загорелись металлические одноэтажные вагончики, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В четверг в 17:57 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Москва, поселок Первомайское, деревня Рогозинино.

«По данному адресу по предварительной информации происходит загорание металлических одноэтажных вагончиков, на общей площади около 60 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, обстановка на месте загорания спокойная, по прибытии пожарные сразу же приступили к ликвидации огня.

Информация о пострадавших не поступала.