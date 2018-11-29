РИАМО - 29 ноя. Ситуация на столичных дорогах вечером в четверг ухудшилась до девяти баллов из десяти максимально возможных, ситуация улучшится только к 22 часам, когда пробки будут оцениваться в три балла, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, стоят участки МКАД на северо-западе и юго-востоке. Осложнения наблюдаются на Третьем транспортном и Садовом кольцах на обеих сторонах.

На центральных улицах также образовались заторы, самые крупные – на Москворецкой, Кремлевской, Раушской, Софийской, Серебрянической набережных, Моховой улице, Большом Каменном мосту, улице Серафимовича, Большой Полянке, участках Бульварного кольца.

Стоят Звенигородское, Ленинградское шоссе, Проспект мира, Профсоюзная улица, Ленинский проспект.

Ситуация улучшится только к 22 часам четверга, тогда ситуация на дорогах столицы будет оцениваться в три балла.