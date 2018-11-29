РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Спортсмен из Подольска Евгений Максимов стал серебряным призером Кубка России по самбо, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Климовский самбист Евгений Максимов стал серебряным призером Кубка России по самбо. Соревнования стартовали 26 ноября в городе Кстово Нижегородской области и завершатся 30 ноября. Максимов, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, провел три схватки, уступив лишь в финале чемпиону мира 2018 года Давиду Оганесяну», – отмечается в материале.

Администрация городского округа поздравила призера и его наставника заслуженного тренера России, тренера высшей категории Дмитрия Воробьева с наградой.